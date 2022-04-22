Ответ Минэкономики российскому послу: автобусная линия Таллинн-Петербург — не посольская тема

Вице-канцлер Минэкономики по вопросам транспорта Ахти Кунингас ответил послу России, что у него мало времени для встречи из-за развязанной Россией войны на Украине и что у посла недостаточно полномочий для обсуждения международного автобусного сообщения.

Кунингас объяснил, что организация международных автобусных маршрутов (в том числе Санкт-Петербург - Таллинн и Таллинн - Санкт-Петербург) регулируется соглашением между Правительством Эстонской Республики и Правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, и в соответствии с ним компетентные государственные органы передают друг другу предложения по организации регулярных пассажирских перевозок.

В соглашении между правительствами двух стран также содержится перечень данных, как об условиях перевозчиков, так и о расписании, добавил Кунингас.

«В связи с высокой занятостью по оказанию помощи украинскому народу в смягчении последствий войны, вызванной Россией, и учитывая тот факт, что посольство России в Эстонии не является компетентным государственным органом в межправительственном соглашении об автомобильных перевозках, мы не считаем нужным обсуждать это с послом», - ответил канцлер.