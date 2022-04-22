Новый сезон замены покрышек несет с собой перемены

Член правления Tirespot OÜ Тармо Таммиксаарe сказал, что замена шин набрала обороты во второй неделе апреля. «В этом году смена шин действительно началась позже, можно даже сказать, что она сдвинулась примерно на месяц», — сказал он.

Хотя пункт замены шин Tirespot работает шесть дней в неделю, очередь в настоящее время составляет три-четыре дня.

Консультант по продажам Savirehvid OÜ Тесс Тауль говорит, что многие отложили замену шин из-за неустойчивой погоды. Уже в понедельник днем ​​время на всю неделю вперед было забронировано, и сейчас можно забронировать время со сдвигом примерно в десять дней.

«Все меняется очень быстро, потому что все больше и больше людей осознают, что минусовых градусов больше нет», — добавляет Тауль, отмечая, что за один напряженный день механики могут заменить шины примерно на 40 автомобилях.

В пярнуском представительстве Rehvid Pluss OÜ по состоянию на сегоняшний полдень ближайшее свободное время для замены шин было в следующую среду.

Член правления Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви сказал, что хотя сезон замены шин в Пярну обычно начинается в конце марта, на этот раз по всей Эстонии он стартовал 11 апреля. По словам Суурекиви, это, безусловно, даст о себе знать. «Не все успеют заменить шины за такое короткое время до конца апреля», — сказал он.

Однако Суурекиви выразил надежду, что владельцы всесезонных шин проявят больше терпения и запланируют замену шин на начало мая. «Владельцы шипованных шин могли бы спешить, оставлять замену на последний момент — это стресс для них самих и для шиномонтажек», — отметил Суурекиви. Он добавил, что в своей мастерской в ​​Пярну Rehvid Pluss удается обслуживать 24 автомобиля в день.

В настоящее время в пярнуском представительстве Amserv работают две бригады шиномонтажников. «При необходимости мы можем удвоить объем», — подтвердил Марек Мыттус, руководитель службы послепродажного обслуживания Amserv Pärnu. При этом он уточнил что забронировать время можно даже на тот же день, а уж на следующий - тем более.

По мнению экспертов, цены на шины резко выросли из-за войны в Украине и связанных с этим трудностей с поставками.

По словам членов правления как Tyrespot, так и Rehvid Pluss, многие известные производители, такие как Nokian, Pirelli, Continental и Bridgestone, производят зимние шины в России, что будет означать дефицит шин в следующем сезоне, что в свою очередь приведет к росту цен. Например, по словам Таммиксааре, несколько крупных производителей шин уже объявили о повышении цен на 7-18 процентов.