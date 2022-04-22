Правозащитник Лев Пономарев уехал из России

"Я действительно временно уехал из России, впервые за долгое время позволив себе отпуск. Ситуация вокруг меня и моих правозащитных организаций все это время была тревожная. Это и постоянные провокации, и спам-атаки, и задержания, и, не скрою, неоднозначная информация из разных источников о планах насчет меня", - сообщил Пономарев.

Правозащитник отметил, что его отпуск вряд ли продлится долго. Во время него Пономарев собирается заняться здоровьем, «обдумать тяжелую ситуацию, в которой мы все находимся», а также спланировать дальнейшую работу.