Глава организации «За права человека» Лев Пономарев временно уехал из России из-за давления на него и его правозащитные проекты. Об этом сообщается на сайте организации.
Правозащитник Лев Пономарев уехал из России
"Я действительно временно уехал из России, впервые за долгое время позволив себе отпуск. Ситуация вокруг меня и моих правозащитных организаций все это время была тревожная. Это и постоянные провокации, и спам-атаки, и задержания, и, не скрою, неоднозначная информация из разных источников о планах насчет меня", - сообщил Пономарев.
Правозащитник отметил, что его отпуск вряд ли продлится долго. Во время него Пономарев собирается заняться здоровьем, «обдумать тяжелую ситуацию, в которой мы все находимся», а также спланировать дальнейшую работу.
Лев Пономарев — автор антивоенной петиции, которую подписали более 1,2 миллиона человек. С начала российского вторжения в Украину на правозащитника, выступившего против войны, нападали и его задерживали. В марте на стену возле офиса «За права человека» нанесли несколько букв Z и V, а в прихожей четверо мужчин распылили перцовый газ из баллончика, выкрикивая оскорбления.