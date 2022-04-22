НЕВЕРОЯТНЫЕ СУММЫ ⟩ Эстонские биржевые компании впервые опубликовали зарплаты своих топ-менеджеров

В основном списке Таллиннской фондовой биржи - 18 компаний, и большинство их руководителей зарабатывает больше, чем Уоррен Баффет. Легендарный владелец Berkshire Hathaway известен тем, что на протяжении 40 лет платит себе по 100 000 долларов в год. Правда, сравнение несколько некорректное, ведь Баффет кроме того владеет акциями компании.

Точные цифры по эстонским компаниям можно будет подвести летом, когда будут опубликованы последние проверенные годовые отчеты; сейчас, например, в строке выплат в отчете Silvano Fashion Group указано, что сумма включает в себя также зарплаты директоров дочерних компаний, и оттуда сложно получить ясность.

Однако текущие цифры также дают достаточно хорошее представление об уровне заработной платы на бирже.

Лишь немногие руководители предприятий Таллиннской фондовой биржи получают годовую зарплату менее 100 000 евро. И если такая зарплата кажется унылой, стоит взглянуть на строчку с премиями и бонусами, которая делает картину более ясной. Бросается в глаза, что заработная плата менеджеров компании не обязательно связана с размером, оборотом или прибылью компании. Кроме того, у зарегистрированных на бирже компаний нет единой программы мотивации: некоторые компании предлагают опционы, например, LHV, а другие, например, Arco Vara, предлагают в качестве бонуса процент от прибыли.

Самым большим исключением в списке компаний является фонд EfTEN III: его руководители Вильяр Аракас и Тыну Уусталу вообще не получают никакого вознаграждения, что оставляет инвесторам фонда дополнительные деньги в качестве дивидендов.

Золотой парашют

Всего в прошлом году руководителям биржевых предприятий было выплачено 9,9 млн евро. Лучше всех заработал ушедший из Tallink Лембит Киттер: вместе с выходным пособием судоходная компания, получившая в прошлом году убыток почти в 57 миллионов евро, выплатила Киттеру 1,1 миллиона евро.

Не отстает от этой суммы руководство Pro Kapital . Компания закончила год с прибылью в размере 30 миллионов евро за счет единовременного финансового дохода. Согласно годовому отчету, руководство компании составляют Эдоардо Преатони и Анжелика Аннус, между которыми будет распределено вознаграждение в размере 1,7 млн ​​евро. Аудированный отчет еще не опубликован, поэтому неизвестно, как будет распределена сумма.

Третье место занимает Мадис Тоомсалу, глава LHV Group, который в прошлом году получил опционы почти на 300 000 евро в дополнение к основной зарплате в 156 000 евро. Следует иметь в виду, что опционы не могут быть обналичены немедленно.

За ним следуют руководители Merko Ehitus Андрес Тринк и Тыну Тоомик, зарплата которых в прошлом году приблизилась к 400 000 евро. В прошлом году компания получила прибыль в размере 29 миллионов евро.

Главе Baltika Флавио Перини в прошлом году компания выплатила 363 401 евро. Сама компания понесла большие убытки и находится в ситуации, когда ее капитал в минусе почти на миллион евро, т.е. надо начинать искать деньги. В то же время текстильная промышленность славится довольно мизерной оплатой труда своих работников.

Небольшие выплаты

Если топ-менеджеры крупной компании находятся на вершине шкалы заработной платы, другие члены правления обычно получают меньшее вознаграждение, чем председатель правления. Исключением является Merko Ehitus, где два руководителя зарабатывают примерно одинаково.