С приближением туристического сезона отели начинают выселять украинских беженцев

"В Департаменте социального страхования нам обещали, что они не останутся без крыши над головой", - заверил в интервью вице-мэр Тарту Михкель Леэс.

Департамент подтвердили переселение примерно десяти человек, каждому из которых нашли новое временное место проживания в Тарту или вблизи города.