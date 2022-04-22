В Тарту находится пара тысяч военных беженцев, и несмотря на то, что значительная их часть справляется самостоятельно, а также благодаря друзьям и близким, принимать новых людей городу становится все сложнее, сообщает Rus.ERR.
С приближением туристического сезона отели начинают выселять украинских беженцев
С приближением туристического сезона отели начинают выселять украинских беженцев
"В Департаменте социального страхования нам обещали, что они не останутся без крыши над головой", - заверил в интервью вице-мэр Тарту Михкель Леэс.
Департамент подтвердили переселение примерно десяти человек, каждому из которых нашли новое временное место проживания в Тарту или вблизи города.
При этом приближение туристического сезона может усугубить ситуацию не только в Тарту, но и по всей Эстонии. "Отели хотят заниматься размещением туристов. В противном случае они растеряют свою клиентскую базу", - объяснил старейшина волости Отепя Яанус Баркала.