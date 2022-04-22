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New York Times: ближайший месяц будет решающим для хода войны в Украине

РБК
New York Times: ближайший месяц будет решающим для хода войны в Украине
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FILE - This June 22, 2019 file photo shows the exterior of the New York Times building in New York. Some staff members at The New York Times and Philadelphia Inquirer called in sick to protest editorial decisions they found insensitive about protests over George Floyd&#39;s death. (AP Photo/Julio Cortez, File) FOTO: Julio Cortez/ap
FILE - This June 22, 2019 file photo shows the exterior of the New York Times building in New York. Some staff members at The New York Times and Philadelphia Inquirer called in sick to protest editorial decisions they found insensitive about protests over George Floyd&#39;s death. (AP Photo/Julio Cortez, File) FOTO: Julio Cortez/ap Фото: Julio Cortez/AP

Представители администрации президента США Джо Байдена считают, что ближайшие четыре недели станут решающими для хода войны в Украине и мировой политики. Они видят два варианта развития событий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Собеседники издания ожидают, что война в Украине будет долгой и изнурительной. По их словам, для поддержки украинских военных важно поставить как можно больше новых вооружений, включая дальнобойную артиллерию и радары для контрбатарейной борьбы. Они уверены, что это поможет отразить новое российское наступление на Донбассе.

По мнению представителей президентской администрации, в войне в Украине возможны два варианта развития событий:

если Россия сможет прорваться на восток, у Путина будет больше шансов преподнести войну в Украине как успех и тогда он может использовать Донбасс как рычаг давления в любых переговорах;

если Вооруженные силы Украины остановят российское наступление на Донбассе перед Путиным окажется жесткий выбор: направить больше боевых возможностей на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести переговоры о мире. При этом, отмечают собеседники издания, первый вариант может означать полную мобилизацию в России, что является большим политическим риском для главы Кремля.

Как отмечает издание, в Пентагоне уверены, что при наличии необходимого оружия и сохранения высокого морального духа, ВСУ могут не только остановить продвижение российских войск, но отбросить их обратно.

Напомним, сегодня, в России назвали цели второго этапа войны в Украине. В Москве заявили о планах установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, а также пробить еще один выход в Приднестровье, где якобы "притесняют" русскоязычное население.

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