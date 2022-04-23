В новом здании Полиции безопасности состоялся праздник стропил

«Наш долгожданный новый дом становится все более реальным, а завершение строительства все ближе. Современные условия работы дадут нам возможность обеспечивать безопасность нашей страны на еще более высоком уровне», — сказал генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу.

«Важно, чтобы в нашем новом доме была современная рабочая среда, отвечающая специфике ведомства. Мы рады сообщить, что сделали шаг вперед и подошли к следующей вехе в завершении строительства нового здания Департамента полиции безопасности. Новое здание обеспечит сотрудникам еще лучшие условия для работы, чем раньше», — отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.

«Строительство нового главного здания Департамента полиции безопасности достигло очень важного этапа. Именно сейчас все понимают важность качества наших оборонных зданий и сооружений», — сказал член правления Nordecon AS Прийт Луман.

Так будет выглядеть новое здание КаПо. Фото: Sweco Projekt AS / KaPo

«Компании Nordecon выпала честь быть генеральным подрядчиком строительства этого объекта. Благодарим как команду заказчика, так и команды субподрядчиков за очень конструктивное и ориентированное на результат сотрудничество», - подчеркнул Луман.