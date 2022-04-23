Вчера новое здание Департамента полиции безопасности достигло максимальной высоты. По этому поводу состоялся традиционный праздник стропил, на котором присутствовали министр внутренних дел Кристиан Яани, генеральный директор Департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу и член правления AS Nordecon Прийт Луман. Они спустили вниз традиционно закрепленный на крыше венок и поблагодарили строителей.
В новом здании Полиции безопасности состоялся праздник стропил
«Наш долгожданный новый дом становится все более реальным, а завершение строительства все ближе. Современные условия работы дадут нам возможность обеспечивать безопасность нашей страны на еще более высоком уровне», — сказал генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу.
«Важно, чтобы в нашем новом доме была современная рабочая среда, отвечающая специфике ведомства. Мы рады сообщить, что сделали шаг вперед и подошли к следующей вехе в завершении строительства нового здания Департамента полиции безопасности. Новое здание обеспечит сотрудникам еще лучшие условия для работы, чем раньше», — отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.
«Строительство нового главного здания Департамента полиции безопасности достигло очень важного этапа. Именно сейчас все понимают важность качества наших оборонных зданий и сооружений», — сказал член правления Nordecon AS Прийт Луман.
«Компании Nordecon выпала честь быть генеральным подрядчиком строительства этого объекта. Благодарим как команду заказчика, так и команды субподрядчиков за очень конструктивное и ориентированное на результат сотрудничество», - подчеркнул Луман.
Строительство продолжается по плану, работы идут по графику. Новое здание Департамента полиции безопасности будет завершено к началу 2023 года. Затем начнется реновация находящегося рядом старого здания, которая завершится к началу 2024 года. Официальный вход в главное здание планируется на углу улиц Луйзе и Тоомпуйестеэ, а представительный фасад будет обращен в сторону церкви Каарли.