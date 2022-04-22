Экспорт зерна из Украины частично может пойти через эстонские порты

В частности, Украина хочет найти пути экспорта своего зерна и металлопродукции на мировой рынок, и здесь могли бы использоваться порты Балтийского моря, куда товары перевозились бы по железной дороге.

Ежегодный экспорт зерна из Украины составляет десятки миллионов тонн. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что через Эстонию могли бы пройти до четырех миллионов тонн зерна. Например, в порту Мууга находится крупнейший зерновой терминал в странах Балтии.