В ситуации, когда Россия заблокировала украинские порты на Черном и Азовском морях, Украина ищет пути транспортировки своего зерна на мировой рынок через Балтийское море, пишет портал ERR, отмечая, что часть этих товаров могла бы пройти и через эстонские порты.
Экспорт зерна из Украины частично может пойти через эстонские порты
Экспорт зерна из Украины частично может пойти через эстонские порты
В частности, Украина хочет найти пути экспорта своего зерна и металлопродукции на мировой рынок, и здесь могли бы использоваться порты Балтийского моря, куда товары перевозились бы по железной дороге.
Ежегодный экспорт зерна из Украины составляет десятки миллионов тонн. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что через Эстонию могли бы пройти до четырех миллионов тонн зерна. Например, в порту Мууга находится крупнейший зерновой терминал в странах Балтии.
Чтобы перевозить товары, в объеме, нужном украинцам, необходимо преодолеть множество технических проблем - так, по словам Ааса, основная проблема заключается в том, как увеличить пропускную способность железной дороги.
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