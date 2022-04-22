В дополнение к официальной государственной помощи, помощь украинским беженцам войны оказали 59 процентов населения Эстонии, пишет Postimees.
Более половины жителей Эстонии помогли украинским беженцам
Результаты опроса Kantar Emor показывают, что население Эстонии в основном поддержало украинских военных беженцев денежными пожертвованиями (41,6% от общего числа людей,оказавших помощь), а также пожертвовали различные вещи и предметы (25,3%).
В меньшей степени жители Эстонии оказывали помощь в виде предоставления жилплощади или добровольного труда. По сравнению с другими странами Восточной Европы эстонцы больше всех помогают беженцам после литовцев.
71 процент эстоноземельцев считают, что война в Украине повлияла на их благополучие - схожие чувства испытывают словаки и румыны, другие страны пострадали меньше. В то же время наши люди более спокойны по сравнению с другими странами - 71,7% не боятся за свое финансовое будущее, а 80% эстонцев не изменили своих планов на отпуск.
По словам эксперта по исследованиям Kantar Emor Анны Каролин, результаты исследования отражают обеспокоенность жителей Эстонии войной в Украине: «Война в Украине сильно затронула многих эстонцев, в то же время Эстония выделяется тем, что помогает как беженцам, так и украинскому правительству. Положительно то, что мы оказывали финансовую поддержку беженцам через благотворительные организации, так как такая помощь - наиболее гибкая и эффективная».