Более половины жителей Эстонии помогли украинским беженцам

Результаты опроса Kantar Emor показывают, что население Эстонии в основном поддержало украинских военных беженцев денежными пожертвованиями (41,6% от общего числа людей,оказавших помощь), а также пожертвовали различные вещи и предметы (25,3%).

В меньшей степени жители Эстонии оказывали помощь в виде предоставления жилплощади или добровольного труда. По сравнению с другими странами Восточной Европы эстонцы больше всех помогают беженцам после литовцев.

71 процент эстоноземельцев считают, что война в Украине повлияла на их благополучие - схожие чувства испытывают словаки и румыны, другие страны пострадали меньше. В то же время наши люди более спокойны по сравнению с другими странами - 71,7% не боятся за свое финансовое будущее, а 80% эстонцев не изменили своих планов на отпуск.