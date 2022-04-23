Ситуация на квартирном рынке Таллинна постепенно приходит в норму

Старший маклер и оценщик Pindi Kinnisvara Арик Пийрисильд сказал, что в начале года на продажу на вторичном рынке Таллинне было выставлено небывало малое количество квартир: всего 1150.

«На сегодняшний день объем имеющихся на рынке предложений возрос, и рост цен вполне может остановиться. В настоящее время имеется уже почти 1 600 предложений», – сказал Пийрисильд.