Дефицит квартир в Таллинне, который привел к быстрому росту цен, начинает проходить, поскольку покупающих жилье по высоким ценам становится все меньше, а количество предложений с начала года значительно выросло.
Ситуация на квартирном рынке Таллинна постепенно приходит в норму
Ситуация на квартирном рынке Таллинна постепенно приходит в норму
Старший маклер и оценщик Pindi Kinnisvara Арик Пийрисильд сказал, что в начале года на продажу на вторичном рынке Таллинне было выставлено небывало малое количество квартир: всего 1150.
«На сегодняшний день объем имеющихся на рынке предложений возрос, и рост цен вполне может остановиться. В настоящее время имеется уже почти 1 600 предложений», – сказал Пийрисильд.
«На рынке новостроек дефицит продолжает сохраняться, поскольку за короткий период там ничего не изменится. А вот у покупателей квартир на вторичном рынке выбор расширился, и решения о покупке можно взвесить спокойнее», – объяснил Пийрисильд, по оценке которого число предложений к концу лета может превысить порог 2 000.
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