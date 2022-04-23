Мнение ⟩ Конец истории Путина

Кажется, сам кремлевский лидер и миллионы его сторонников в России и по всему миру, ослепленные российской пропагандой, еще плохо представляют глубину пропасти, в которую рушится путинский режим. Но вместе с режимом на дно пропасти падает и тысячелетняя история России. И это преступление Путина, тяжесть которого гражданам России еще только предстоит осознать. Пока россияне опьянены «победами в Украине», о чем им день и ночь рассказывает российский телевизор. Но отрезвление наступит очень скоро. И те, кто сегодня кричит «ура!», завтра будут корчиться от боли.