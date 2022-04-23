В 1992 году американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма представил публике книгу «Конец истории и последний человек». Автор книги утверждал, что крах СССР ведет к окончательной победе либеральной демократии западного образца. Это, в свою очередь, означает конец эпохи идеологического противостояния, знаменует завершение войн и революций. «Золотой век» человеческой цивилизации представлялся вполне реальным, пишет Андрей Кузичкин.
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Мнение ⟩ Конец истории Путина
Конец истории Путина