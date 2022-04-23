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Мнение ⟩ Конец истории Путина

Андрей Кузичкин
Конец истории Путина
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Портрет Владимира Путина.
Портрет Владимира Путина. Фото: JENS SCHLUETER

В 1992 году американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма представил публике книгу «Конец истории и последний человек». Автор книги утверждал, что крах СССР ведет к окончательной победе либеральной демократии западного образца. Это, в свою очередь, означает конец эпохи идеологического противостояния, знаменует завершение войн и революций. «Золотой век» человеческой цивилизации представлялся вполне реальным, пишет Андрей Кузичкин.

Кажется, сам кремлевский лидер и миллионы его сторонников в России и по всему миру, ослепленные российской пропагандой, еще плохо представляют глубину пропасти, в которую рушится путинский режим. Но вместе с режимом на дно пропасти падает и тысячелетняя история России. И это преступление Путина, тяжесть которого гражданам России еще только предстоит осознать. Пока россияне опьянены «победами в Украине», о чем им день и ночь рассказывает российский телевизор. Но отрезвление наступит очень скоро. И те, кто сегодня кричит «ура!», завтра будут корчиться от боли.

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