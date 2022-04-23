Мэр Славутича: русские связали нам руки и отвезли в лес

– Наш город оказался в первый день атаки на Украину в изоляции. Когда российские войска 24 февраля перешли белорусскую границу, они попытались взять Чернигов. Они заняли все международные шоссе, которые связывают Белоруссию и Украину. Спустя месяц после вторжения в Украину российские войска в Славутич не вошли. Мы, уединенный город в лесу, никакого стратегического интереса для них не представляли, поскольку военных баз и ничего другого значимого у нас нет. Мы знали, что они повсюду вокруг нас, но соприкосновения не было. Это было тяжело, но не так тяжело, как попасть под власть оккупантов.