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Мэр Славутича: русские связали нам руки и отвезли в лес

Андрес Эйнманн Мадис Вельтман
Мэр Славутича: русские связали нам руки и отвезли в лес
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Мэр Славутича Юрий Фомичев на центральной площади города, перед зданием горуправы. На этой площади жители города собрались 26 марта на митинг против оккупантов.
Мэр Славутича Юрий Фомичев на центральной площади города, перед зданием горуправы. На этой площади жители города собрались 26 марта на митинг против оккупантов. Фото: Madis Veltman

Построенный для работников Чернобыльской атомной электростанции город Славутич в северной Украине, недалеко от белорусской границы, оказался с начала войны на месяц в изоляции, на протяжении которой приходилось доставлять еду и лекарства в город тайком по лесным дорогам. Мэр Славутича Юрий Фомичев рассказал в интервью Postimees о проходивших вокруг города сражениях, о своем пленении и вывозе в лес со связанными руками.

– Какой была ситуация в Славутиче в начале войны?

– Наш город оказался в первый день атаки на Украину в изоляции. Когда российские войска 24 февраля перешли белорусскую границу, они попытались взять Чернигов. Они заняли все международные шоссе, которые связывают Белоруссию и Украину. Спустя месяц после вторжения в Украину российские войска в Славутич не вошли. Мы, уединенный город в лесу, никакого стратегического интереса для них не представляли, поскольку военных баз и ничего другого значимого у нас нет. Мы знали, что они повсюду вокруг нас, но соприкосновения не было. Это было тяжело, но не так тяжело, как попасть под власть оккупантов.

– Когда российские войска вошли в город?

23 марта русские объявили ультиматум, требуя сложить оружие и впустить войска в город. За время тридцатидневной изоляции у армии Украины не было возможности послать к нам вспомогательные войска. Я не хочу сравнивать наш город с Мариуполем, там совершенно иная ситуация, но в территориальном смысле наша ситуация схожая. Мы могли защищаться только тем вооружением, которое имелось у нас.

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