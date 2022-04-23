Галерея ⟩ Теперь в Эстонии можно заказать дизайнерские обои не выходя из дома

Все, что вам нужно сделать, это измерить вашу стену, ввести размеры на сайте Baubauwall, и для вас напечатают именно такое количество обоев, поэтому излишков или нехватки обоев не предвидится. Все варианты дизайна обоев уникальны и выполняются дизайнером Трийну Силд, а также в сотрудничестве с другими художниками из Эстонии и других стран Европы.

При создании рисунков учитываются господствующие тенденции в мире дизайна интерьера и обоев, поэтому коллекция обновляется каждую неделю. Вы можете выбирать между обоями с повторяющимися ритмичными узорами и обоями с крупными изображениями, или вместо этого загрузить свою фотографию или рисунок и распечатать обои нужного размера.