Ранней весной в Эстонии был запущен инновационный сервис выбора и покупки обоев Baubauwall. Это первое полностью дигитальное решение, с помощью которого покупатель может, не выходя из дома, выбрать и заказать понравившийся дизайн из сотен различных вариантов обоев, передает Kodu.
Галерея ⟩ Теперь в Эстонии можно заказать дизайнерские обои не выходя из дома
Все, что вам нужно сделать, это измерить вашу стену, ввести размеры на сайте Baubauwall, и для вас напечатают именно такое количество обоев, поэтому излишков или нехватки обоев не предвидится. Все варианты дизайна обоев уникальны и выполняются дизайнером Трийну Силд, а также в сотрудничестве с другими художниками из Эстонии и других стран Европы.
При создании рисунков учитываются господствующие тенденции в мире дизайна интерьера и обоев, поэтому коллекция обновляется каждую неделю. Вы можете выбирать между обоями с повторяющимися ритмичными узорами и обоями с крупными изображениями, или вместо этого загрузить свою фотографию или рисунок и распечатать обои нужного размера.
Все изображения печатаются на флизелиновых обоях экологически безопасными сертифицированными красками. Самое приятное, что они печатаются прямо здесь, в Таллинне и доставляются по Эстонии всего в течение недели! Специфичность бизнеса по производству уникальных обоев также подтверждается победой Baubauwall в 2021 году в программе «Disaini meistriklass», созданной EAS, чтобы стимулировать способности и возможности компаний разрабатывать новые услуги и продукты.