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Галерея ⟩ Теперь в Эстонии можно заказать дизайнерские обои не выходя из дома

rus.postimees.ee
Теперь в Эстонии можно заказать дизайнерские обои не выходя из дома
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Ранней весной в Эстонии был запущен инновационный сервис выбора и покупки обоев Baubauwall. Это первое полностью дигитальное решение, с помощью которого покупатель может, не выходя из дома, выбрать и заказать понравившийся дизайн из сотен различных вариантов обоев, передает Kodu.

Все, что вам нужно сделать, это измерить вашу стену, ввести размеры на сайте Baubauwall, и для вас напечатают именно такое количество обоев, поэтому излишков или нехватки обоев не предвидится.  Все варианты дизайна обоев уникальны и выполняются дизайнером  Трийну Силд, а также в сотрудничестве с другими художниками из Эстонии и других стран Европы.

При создании рисунков учитываются господствующие тенденции в мире дизайна интерьера и обоев, поэтому коллекция обновляется каждую неделю. Вы можете выбирать между обоями с повторяющимися ритмичными узорами и обоями с крупными изображениями, или вместо этого загрузить свою фотографию или рисунок и распечатать обои нужного размера.

Все изображения печатаются на флизелиновых обоях экологически безопасными сертифицированными красками. Самое приятное, что они печатаются прямо здесь, в Таллинне и доставляются по Эстонии всего в течение недели! Специфичность бизнеса по производству уникальных обоев также подтверждается победой Baubauwall в 2021 году в программе «Disaini meistriklass», созданной EAS, чтобы стимулировать способности и возможности компаний разрабатывать новые услуги и продукты.

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