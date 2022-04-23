Минюст РФ в пятницу, 22 апреля внес в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда закрытой в начале марта радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко.
Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами
Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами
Помимо них в реестр внесены еще пять человек. В реестр также включены: декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и эксперт содружества журналистов-расследователей - Фонд 19/29 Владимир Воронов.
Неделю назад в реестр СМИ-"иноагентов" были внесены также журналист, популярный видеоблогер и автор документальных фильмов Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин, сотрудничающий с Радио Свобода.