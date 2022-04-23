Журналисты Венедиктов, Невзоров и Пархоменко признаны СМИ-иноагентами

Помимо них в реестр внесены еще пять человек. В реестр также включены: декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Виктор Вахштайн, ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин, журналисты Артур Асафьев, Екатерина Лушникова и эксперт содружества журналистов-расследователей - Фонд 19/29 Владимир Воронов.