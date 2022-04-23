В Таллинне отпразднуют 679-й годовщину восстания Юрьевой ночи

На Ратушной площади в Таллинне в субботу вечером, 23 апреля начнется празднование годовщины восстания Юрьевой ночи: в 19.30 мотоциклистам передадут факел, зажженный в Тори в честь памяти павших эстонских воинов. Затем огонь будет доставлен в ласнамяэский парк Юрьевой ночи.
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«Район Ласнамяэ играет важную роль в событиях восстания Юрьевой ночи, потому что именно здесь произошла решающая битва на возвышенности Сыямяэ. В память этого события у нас существует парк Юрьевой ночи, и мы уделяем особое внимание празднованию годовщины восстания Юрьевой ночи», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
К 20 часам мотоциклисты доставят огонь в парк Юрьевой ночи, где под сопровождение военного оркестра их встретит состав Караульного батальона. С короткими речами к собравшимся обратятся политики и общественные деятели Эстонии.
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