В Таллинне отпразднуют 679-ю годовщину восстания Юрьевой ночи

«Район Ласнамяэ играет важную роль в событиях восстания Юрьевой ночи, потому что именно здесь произошла решающая битва на возвышенности Сыямяэ. В память этого события у нас существует парк Юрьевой ночи, и мы уделяем особое внимание празднованию годовщины восстания Юрьевой ночи», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.