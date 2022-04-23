Возле транспортной развязки Хааберсти открывается пункт приема опасных отходов

Таллиннский центр отходов открывает новый пункт приема опасных отходов возле транспортной развязки на улице Хааберсти, рядом с магазином Rimi. Пункт приема опасных отходов - контейнер оранжевого цвета - будет открыт по субботам и воскресеньям с 10 до 15 часов. Под руководством оператора в пункт бесплатно принимаются опасные для окружающей среды отходы.

«Отрадно, что три четверти таллинцев уже собирают опасные отходы отдельно, а в прошлом году в пункты сбора было передано 350 тонн опасных отходов, которые, оказавшись среди бытовых отходов, нанесли бы окружающей среде вред, - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. – Четыре новых пункта приема опасных отходов, открытых в этом году, приближают нас к цели, чтобы горожане могли сдавать различные виды отходов недалеко от дома. В долгосрочной перспективе мы планируем открыть в каждом районе центры по переработке отходов, которые принимали бы отходы разных видов».

В этом году Таллиннский центр отходов открыл еще три новых пункта приема опасных отходов - в районах Кристийне и Ласнамяэ. В Ласнамяэ новые пункты приема опасных отходов находятся неподалеку от перекрестка Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули, а также по адресу Паэ, 19. В Кристийне опасные отходы можно сдать по адресу Мустйыэ, 40. В прошлом году приступили к работе два пункта приема опасных отходов в районе Кесклинн – на парковках возле пересечения улиц Висмари и Тоомпуйестеэ, а также Раннамяэ-теэ и Вяйке-Раннавярава-теэ.

В пункты приема опасных отходов можно сдать батарейки и аккумуляторы, старые лекарства, лампочки, огнетушители, моторное и пищевое масло, а также остатки бытовой химии. Принимается также запачканная опасными отходами упаковка – к примеру, банки из-под краски. Пункты открыты в выходные дни с 10 до 15 часов. Сдать опасные отходы могут жители Таллинна, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность (например, водительские права или ID-карту).