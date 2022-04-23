Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в субботу, 23 апреля снизится по сравнению с пятницей на 31,7 процента до 63,04 евро за мегаватт-час.
Стоимость электроэнергии в субботу снизится в Эстонии до 63,04 евро
Стоимость электроэнергии в субботу снизится в Эстонии до 63,04 евро
Самой высокой — 164,15 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию в субботу будет вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой днем от 13 до 14 часов, когда она составит 13,29 евро за мегаватт-час.
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