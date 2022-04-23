Сб, 23.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Стоимость электроэнергии в субботу снизится в Эстонии до 63,04 евро

rus.postimees.ee
Стоимость электроэнергии в субботу снизится в Эстонии до 63,04 евро
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
.
. Фото: Arvo Meeks (Lõuna-Eesti Postimees)

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне в субботу, 23 апреля снизится по сравнению с пятницей на 31,7 процента до 63,04 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 164,15 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию в субботу будет вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой днем от 13 до 14 часов, когда она составит 13,29 евро за мегаватт-час.

Ключевые слова
Наверх