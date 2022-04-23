За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2769 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 355.
Коронавирус подтвержден у 355 жителей Эстонии
По состоянию на утро 23 апреля в больницах находится 123 пациента с коронавирусом. Из них 54 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 32 человек, или 59,3% не были вакцинированы, а 22, или 40,7% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,7 невакцинированных человека в день.
За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни, из которых в одном случае пациенту потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 6,7 пациентов с симптомами COVID-19. За сутки новых случаев смерти не было.
За сутки было введено 512 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 80 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 451 566 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.