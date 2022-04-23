Коронавирус подтвержден у 355 жителей Эстонии

По состоянию на утро 23 апреля в больницах находится 123 пациента с коронавирусом. Из них 54 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 32 человек, или 59,3% не были вакцинированы, а 22, или 40,7% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни, из которых в одном случае пациенту потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 6,7 пациентов с симптомами COVID-19. За сутки новых случаев смерти не было.