В субботу, 30 апреля с 12 до 15 часов в парке Тондираба пройдет Инфодень на тему безопасности движения, где можно будет улучшить свои познания в этой области. Предварительная регистрация не требуется.
В парке Тондираба состоится Инфодень о безопасности дорожного движения для детей
«Безопасность дорожного движения по-прежнему актуальна, и участие в информационном дне позволит посетителям расширить и проверить свои знания в этой сфере. Прежде всего к участию в инфодне приглашаются дети и молодые участники дорожного движения», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
На мероприятии Транспортный департамент предоставит возможность попробовать управлять электросамокатом, а представители Ида-Харьюского отделения полиции и отдела профилактической работы расскажут, как безопасно передвигаться на велосипеде и использовать средства защиты. Также можно будет протестировать свои знания и практические навыки в области дорожного движения.
Муниципальная полиция ознакомит участников с дорожными знаками и предложит проиграть сценарий безопасного пересечения пешеходного перехода. На мероприятии будет присутствовать машина скорой помощи, где расскажут об оказании первой медицинской помощи.
Velomarket расскажет о разных типах велосипедов, инструментах, смазках и других приспособлениях.
Управа района Ласнамяэ проведет информационный день совместно с Ида-Харьюским отделением полиции, отделом профилактической работы Транспортного департамента и Муниципальной полицией, скорой помощью и Velomarket OÜ.