"Мы можем принести себя в жертву. Но это ничего не изменит". Как белорусы протестуют против войны в Украине

В 22 отбой, а в 2 и в 4 часа ночи будят на перекличку.

"На просьбу дать туалетную бумагу дали газету с предвыборной речью Тихановской"

У Алены, попавшей в изолятор города Жодино, схожие воспоминания о 15 сутках ареста: железные нары без постельных принадлежностей, никаких прогулок и передач. В 10-местной камере было 32 человека.

Из средств гигиены в камере сначала было только хозяйственное мыло. Потом одна девушка попала в больницу с воспалением почек, и там ей передали шампунь и салфетки. В душ Алена отказалась идти, когда другие девушки рассказали, что на 25 человек давали 10-15 минут.

"Очень сильный физический дискомфорт, мягко говоря. Но это единственное, что было тяжело, потому что меня не очень трогают все эти методы морального угнетения, а вокруг было много хороших людей, все очень образованные. Мы подсчитали, что между самой молодой и самой старшей женщинами в нашей камере было 50 лет - 18 и 67".

Ольга Хижиникова Фото: AFP via Getty Images

С хорошими людьми - юристом, программистами, бизнесменами - познакомился в камере изолятора Жодино и предприниматель Петр (имя изменено). В начале войны он написал в телеграм-чате комментарий о том, что война в Украине - это ужасно и что молчать и бездействовать нельзя. В тот же день за ним пришли. В чате он был анонимен, и как его идентифицировали, он не знает.

"Задерживали с наручниками, шапку на лицо натянули, все в грубой форме. Немножко били, не сильно", - рассказывает он. Потом повезли домой на обыск: просмотрели содержимое телефона и компьютера, но, по словам Петра, ничего не нашли.

Заставили записать видео - это стандартная практика силовиков, начиная с 2020 года: задержанные на камеру призывают не выходить на протесты и не читать запрещенные телеграм-каналы. "Я знал, что нет смысла отказываться. Тех, кто отказывался, избивали: у одного парня ноги были синие, он стоял, потому что не мог лежать и сидеть. Этот шаг я решил пропустить".

Условия содержания, о которых рассказывает Петр, похожи на истории Алены и Натальи - только у него были изношенные матрасы и подушки, а еда чуть лучше, чем в Минске. 24 человека поместили в 6-местную камеру.

По словам Натальи, с ней в камере были женщины, лишенные родительских прав - им позволялось иметь личные вещи и средства гигиены. О такой же "сортировке" говорит и Петр - "не политическим" выдают, например, постельное белье. С так называемыми "подконтрольными" все наоборот.

"Один человек утопил в унитазе мыло, а больше мыло нам не давали. Не было туалетной бумаги. На просьбу дать нам туалетную бумагу дали газету с предвыборной речью Светланы Тихановской, с ее портретом. Такая насмешка. Мы эту страницу с фотографией отложили. Хорошо, что были другие газеты".

Светлана Тихановская на митинге в Вильнюсе 27 февраля Фото: AFP via Getty Images