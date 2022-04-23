Молдова вызвала посла России. Причина - военные заявления по Приднестровью

Послу России Олегу Васнецову была высказана «глубокая обеспокоенность заявлениями командующего российскими войсками», говорится в заявлении МИД Молдовы.

«МИД Молдовы считает эти заявления необоснованными и противоречащими позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны в международно признанных границах», - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что российскому послу было сказано, что «Республика Молдова конституционно является нейтральным государством».

«В этом контексте МИД Молдовы призвал к соблюдению этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию», - подчеркнули в МИД страны.

Как сообщалось, исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России объявил в пятницу, 22 апреля, что второй этап российского вторжения в Украину был направлен на «установление полного контроля над Донбассом и югом Украины» и «обеспечение коридора в Крым».

Выступая на заседании Ассоциации оборонщиков Свердловской области, Минникаев заявил, что «контроль над югом Украины - это еще один выход на Приднестровье, где также наблюдается угнетение русскоязычного населения».