В пятницу, 22 апреля, молдавский МИД вызвал российского посла. Причина - заявления высокопоставленного российского военного чиновника о том, что РФ стремится получить полный контроль над южной Украиной, что также даст России доступ к отколовшемуся от Молдовы региону Приднестровья, пишет Rus.TVNET.
Молдова вызвала посла России. Причина - военные заявления по Приднестровью
Послу России Олегу Васнецову была высказана «глубокая обеспокоенность заявлениями командующего российскими войсками», говорится в заявлении МИД Молдовы.
«МИД Молдовы считает эти заявления необоснованными и противоречащими позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны в международно признанных границах», - говорится в сообщении.
Также в сообщении говорится, что российскому послу было сказано, что «Республика Молдова конституционно является нейтральным государством».
«В этом контексте МИД Молдовы призвал к соблюдению этого принципа всеми международными субъектами, включая Российскую Федерацию», - подчеркнули в МИД страны.
Как сообщалось, исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России объявил в пятницу, 22 апреля, что второй этап российского вторжения в Украину был направлен на «установление полного контроля над Донбассом и югом Украины» и «обеспечение коридора в Крым».
Выступая на заседании Ассоциации оборонщиков Свердловской области, Минникаев заявил, что «контроль над югом Украины - это еще один выход на Приднестровье, где также наблюдается угнетение русскоязычного населения».
Преимущественно русскоязычный регион Приднестровья отделился от Молдовы в 1990 году - многие его жители были обеспокоены тем, что Молдова может объединиться с соседней Румынией, поскольку эти две страны этнически и лингвистически представляют один народ. Однако официально самопровозглашенная республика так и не была признана. Вооруженный конфликт, разразившийся после провозглашения независимости, прекратился только после вмешательства российских войск. Российские военные все еще находятся в Приднестровье.