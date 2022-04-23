Полиция задержала подозреваемого, который преследовал людей на улицах и пугал их странным поведением

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Майкен Мардим, отрадно, что жители Вильянди сообщили полиции о ненадлежащем поведении подозреваемого, благодаря этой информации удалось собрать дополнительные доказательства и задержать мужчину для обеспечения безопасности. «Благодаря допросу и другим доказательствам мы теперь можем узнать мотивы его поведения», - сказала Мардим.

В среду, 20 апреля полиция Вильянди разместила в социальных сетях сообщение о том, что по Вильянди передвигается мужчина, который ведет себя подозрительно и пристает к людям с общественных местах. В четверг, 21 апреля полиция возбудила уголовное дело для расследования.

На прошлой неделе поздно ночью мужчина привлек внимание подозрительным поведением, он вошел в теннисный зал Вильянди, где подходил к концу турнир для взрослых. По словам тренера по теннису Отта Ахонена, шестилетний внук одного из участников находился в фойе зала, когда мужчина в темных очках и с капюшоном на голове вошел через дверь. Позже Ахонен смог посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Звука нет, но видно, что мужчина разговаривал с ребенком и уже выходил из зала, когда его заметили взрослые. Мужчина поспешил уйти.

Ахонен поговорил с людьми из теннисного клуба и узнал, что один и тот же человек преследовал людей на пляже и на улицах города. Первые контакты с ним произошли уже несколько лет назад.

На этой неделе в Вильяндиской школе детям показывали фотографию мужчины и предупреждали о нем. Несколько дней назад школьный администратор обнаружил этого мужчину в здании школы перед уроками.

«Он ходил по школе около 7:30», — вспоминает директор школы Ааво Соопа. Администратор приказал мужчине покинуть здание школы, и тот не оказал сопротивления.

Под постом полиции в Facebook есть комментарии людей, которые утверждают, что этот же мужчина якобы преследовал и их. Например, он якобы преследовал двух женщин. Когда они подошли к нему и спросили, почему он преследует их, он заявил, что его интересует кот, который был в руках у одной из женщин, и быстро ушел. Другие люди, контактировавшие с мужчиной, также заявили, что он уходил, как только они подходили к нему.

Один из комментаторов также рассказал, что зимой он обнаружил этого мужчину в своей незапертой сауне на даче в Вильяндимаа, мужчина якобы пытался там обосноваться. Владелец сауны вызвал полицию, и мужчина ушел.