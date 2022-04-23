«Всезнайки»: большая победа маленькой школы

«В „больших“ школах постоянно проводятся олимпиады по разным предметам, а у нас их никогда не было, — рассказывает учитель Елена Береснева. – И мы с коллегой Мариной Копровой решили, что это несправедливо! Так появилась идея конкурса „Всезнайки“ для начальных классов, которую горячо поддержала директор школы Алла Иосифовна Золотова, к сожалению, ушедшая из жизни в прошлом году».

Подготовка к конкурсу потребовала много времени и сил. Во-первых, надо было разработать вопросы, на которые было бы интересно отвечать, а во-вторых, придумать, как превратить подведение итогов в настоящий праздник для всей школы.

На конкурсные вопросы по русскому языку, математике и предмету под названием «Окружающий мир», отвечали ученики вторых, третьих и четвертых классов Ласнамяэской основной школы и еще четырех школ города, где тоже есть малые классы. Это Гимназия Эхте, Мустамяэская реальная гимназия, Гимназия Мустйыэ и частная школа для детей-особиков Viveree. Поэтому конкурс вполне может считаться городским. Планируется, что в следующем году к этому списку добавятся другие школы, а также появятся вопросы и по эстонскому языку.

Награждение участников. Фото: Lasnamäe Põhikool.

«Уверен, что положено начало новой красивой традиции: подведены итоги олимпиады для учеников начальных классов, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Я – сторонник так называемого инклюзивного образования, поэтому искренне радуюсь, когда в обычных школах открываются малые классы для таких ребят, а в обычных классах учатся дети с разными способностями и потребностями. Ласнамяэская основная школа – не простая школа: в ней все создано для того, чтобы особенные дети получили полноценное образование. Надеюсь, что в будущем к конкурсу присоединятся и ученики эстонских школ», — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Фото: Lasnamäe Põhikool.

На празднике знаний, который состоялся в последний учебный день перед весенними каникулами, было интересно всем: и получившим подарки и дипломы участникам, и победителям, которым вручили самые настоящие кубки и медали, и родителям, которые не только радовались за своих детей, но и осматривали обновленную школу, в коридорах которой еще ощущался запах новой мебели.

Ни один участник конкурса не ушел домой без подарка. Кроме дипломов, кубков, медалей, конфет и таинственных пакетов, были вручены и вязаные игрушки, сделанные учителями-организаторами конкурса.