Произведения монументально-декоративного искусства, которому в советские времена уделялось большое внимание, после смены режима стали восприниматься как отголоски советского идеологического прошлого. Однако большинство из них, были работами ведущих современных профессиональных художников, которые практически не имели прямого отношения к советской власти.
Забытые сокровища: памятник кренгольмской стачке 1872 года в Нарве
В Советском Союзе, который назывался государством рабочего класса, статус рядового рабочего был в чести, советских трудящихся и их достижения героизировали, а самоотверженность рабочих должна была стать основой для движения к светлому будущему – коммунизму. Идеологически важно было показать страдания и чаяния трудящихся, которые в конце концов свергли капиталистическое царское государство и захватили власть в свои руки.
Несмотря на то, что такая идеология была внутренне пустой и существовала только за счет поддерживаемой государством политики, пафос, с которым прославляли трудящихся, все же воспламенял веру многих его граждан в лучшее будущее. Одним из средств распространения такой идеологии было, среди прочего, создание монументальных произведений искусства, изображающих героических тружеников.
Одним из событий, запечатление которого удачно поддерживало эту идеологию, послужила забастовка на Кренгольмской мануфактуре в августе 1872 года, в ходе которой около 500 из 4500 рабочих прекратили работу из-за плохих условий труда и жизни. Это было одним из крупнейших выступлений рабочих в тогдашней царской России, и для его окончательного подавления пришлось даже вызывать войска.
Памятник, воздвигнутый к 100-летию стачки, расположен в рощице у проходной Кренгольмской мануфактуры, мимо которой рабочие массы ходили на работу и с работы еще с царских времен. На первом плане – скульптура женщины, стоящей с гордым и уверенным видом. Она установлена на низкой платформе и высота ее лишь немного больше реальной, что усиливает ощущение равенства и впечатление, что забастовщики были совершенно обычными людьми, такими же, как и рабочие, которые ходят вокруг сто лет спустя.
Фоном для женской фигуры служит покрытая известняковой плиткой стена, в центре которой в виде облака расположена группа абстрагированных женских и мужских фигур. Однако следует отметить, что возвышающаяся на переднем плане женщина-работница как доминанта немного вводит в заблуждение.
Во время стачки на Кренгольмских фабриках работали в основном мужчины, и именно они задавали тон также среди забастовщиков. Спустя сто лет, в советское время, Кренгольм уже бесспорно был миром женщин, и изображение героического мужчины в таком месте, тем более в Нарве, за которой прочно закрепился образ женского города, было бы неуместным.
На данный момент памятник сохранился полностью, а окружающая рощица в умеренной степени благоустроена. Однако изначально хорошо продуманное озеленение вокруг памятника утрачено.
Время создания: 1972
Адрес: Ида-Вирумаа, Нарва, Йоала, 17A
Авторы: скульптор Калью Рейтель, архитектор Борис Калакин
Охраняемым памятником не является
Использованные тексты и фотографии - с выставки «Монументально-декоративное искусство Советской Эстонии».