Забытые сокровища: памятник кренгольмской стачке 1872 года в Нарве

В Советском Союзе, который назывался государством рабочего класса, статус рядового рабочего был в чести, советских трудящихся и их достижения героизировали, а самоотверженность рабочих должна была стать основой для движения к светлому будущему – коммунизму. Идеологически важно было показать страдания и чаяния трудящихся, которые в конце концов свергли капиталистическое царское государство и захватили власть в свои руки.

Несмотря на то, что такая идеология была внутренне пустой и существовала только за счет поддерживаемой государством политики, пафос, с которым прославляли трудящихся, все же воспламенял веру многих его граждан в лучшее будущее. Одним из средств распространения такой идеологии было, среди прочего, создание монументальных произведений искусства, изображающих героических тружеников.

Памятник кренгольмской стачке 1872 г. Фото 1972 года. Фото: Vladimir Kuzmin/Narva Muuseum

Одним из событий, запечатление которого удачно поддерживало эту идеологию, послужила забастовка на Кренгольмской мануфактуре в августе 1872 года, в ходе которой около 500 из 4500 рабочих прекратили работу из-за плохих условий труда и жизни. Это было одним из крупнейших выступлений рабочих в тогдашней царской России, и для его окончательного подавления пришлось даже вызывать войска.

Памятник, воздвигнутый к 100-летию стачки, расположен в рощице у проходной Кренгольмской мануфактуры, мимо которой рабочие массы ходили на работу и с работы еще с царских времен. На первом плане – скульптура женщины, стоящей с гордым и уверенным видом. Она установлена на низкой платформе и высота ее лишь немного больше реальной, что усиливает ощущение равенства и впечатление, что забастовщики были совершенно обычными людьми, такими же, как и рабочие, которые ходят вокруг сто лет спустя.

Памятник кренгольмской стачке 1872 года. Установлен в 1972 году. Фото: Martin Siplane, 2021

Фоном для женской фигуры служит покрытая известняковой плиткой стена, в центре которой в виде облака расположена группа абстрагированных женских и мужских фигур. Однако следует отметить, что возвышающаяся на переднем плане женщина-работница как доминанта немного вводит в заблуждение.

Во время стачки на Кренгольмских фабриках работали в основном мужчины, и именно они задавали тон также среди забастовщиков. Спустя сто лет, в советское время, Кренгольм уже бесспорно был миром женщин, и изображение героического мужчины в таком месте, тем более в Нарве, за которой прочно закрепился образ женского города, было бы неуместным.

На данный момент памятник сохранился полностью, а окружающая рощица в умеренной степени благоустроена. Однако изначально хорошо продуманное озеленение вокруг памятника утрачено.

Памятник кренгольмской стачке 1872 года. Фото: Martin Siplane, 2021

Время создания: 1972 Адрес: Ида-Вирумаа, Нарва, Йоала, 17A Авторы: скульптор Калью Рейтель, архитектор Борис Калакин Охраняемым памятником не является