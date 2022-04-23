Галерея ⟩ Алар Карис: все избранные по-прежнему несут ответственность за свою страну и народ

Карис напомнил в своем выступлении слова Аугуста Рея, председателя собравшегося 103 года назад Учредительного собрания, о том, что Эстония должна стать такой республикой, где править будут закон и демократия. По словам Кариса, таковой и стала Эстония, основанная на правовом государстве и демократии.

«Но создание Эстонии не завершено, Эстония - как и все другие государства - никогда не будет окончательно обустроена. Это означает постоянное совершенствование и внимание хранителей государства, роль которых в парламентском государстве исполняет парламент, то есть Рийгикогу в Эстонии, — передала слова Кариса канцелярия президента. - Как и члены Учредительного собрания тогда, все избранные сейчас несут ответственность за защиту своей страны и своего народа».

Карис выразил надежду, что строительство эстонской государственности останется на прочном фундаменте и будет развиваться как можно более просторно; что с трибуны парламента, места, откуда произносятся только достойные слова, никто не будет оскорблен или унижен; что законы не должны приниматься под настроение, даже если это настроение правильное, и что законы должны быть устремлены за пределы момента и всегда основаны на прочном фундаменте, как это заложено в Конституции - на основном законе Эстонской Республики.