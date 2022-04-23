Эксперт: то, что происходило в Таллинне в прошлом году, теперь дошло и до небольших городов

В феврале отслеживающий среднюю стоимость квартир индекс Pindi, по откорректированным данным, составлял 2 002 €/м², и если в феврале в индексированных городах в целом было совершено 1 227 квартирных сделок, то в марте число сделок составило 1 638. Для сравнения – в марте 2021 года в индексированных городах было совершено 1 664 сделки с квартирной собственностью, т. е. в основном рыночная активность была схожей.

По сравнению с прежним ценовым пиком в декабре 2021 года индекс находится на 0,3 процента ниже. При сравнении с низшей точкой в июле 2009 года (624,2 €/м²) индекс Pindi находится выше на 221 процент.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что если хорошо покопаться в статистике, то в последнее время не было месяца, когда бы не обнаружился какой-нибудь рекорд. «В марте 2022 года исторические рекорды продемонстрировали цены на квартирную собственность в Таллинне, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Рапла и Пыльва. Однако индекс стоит на месте, и причиной является то, что активность сделок значительно возросла в более дешевых регионах, в то же время в Таллинне слишком высоко взлетевшие цены поддерживают активность скорее на среднем уровне, отставая на 10% также от числа сделок в марте прошлого года», – пояснил он.