Сб, 23.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Финляндия сокращает импорт электроэнергии из России

YLE/PM
Финляндия сокращает импорт электроэнергии из России
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен. Об этом заявил оператор линий электропередач Fingrid, передает Yle.

Пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля. Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в меняющейся геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3. Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.

Ключевые слова
Наверх