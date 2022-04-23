Западные аналитики сомневаются в осуществимости планов Кремля

Как указывает издание, российские силы, как в ходе медленной, но отчасти успешной битвы за Мариуполь, так и в неудачной попытке захватить Киев, были частично разбиты и серьезно ослаблены. Но вместо того, чтобы дать военным отдохнуть, усилиться и перевооружиться, Москва начала новое наступление на восточном направлении. Российские военные, полагают эксперты, похоже, ставят себе целью захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей в преддверии 9 мая, когда в Москве пройдут ежегодные торжества, посвященные победе во Второй мировой войне. "Вероятно, им удастся захватить какую-то территорию, но мы не думаем, что они смогут захватить эти области целиком в ближайшие три недели", - заявил NYT Мейсон Кларк, аналитик вашингтонского Института по изучению войны.

План: захватить Донбасс и Южную Украину

Накануне исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев озвучил задачи российских войск на втором этапе войны в Украине. По его словам, ими является установление полного контроля над Донбассом, Южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Россией Крым и выход к молдавским границам.

По словам генерала, захват юга Украины позволил бы армии "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики", а также контролировать черноморские порты "через которые украинская сельскохозяйственная и металлургическая продукция" доставляется в другие страны. Кроме того, это обеспечило бы "еще один выход" к граничащему с Одесской областью Украины Приднестровью. В молдавском регионе, который уже более 30 лет контролируется пророссийскими сепаратистами, по словам Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".