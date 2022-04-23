США и ЕС обсуждают новые меры экономического давления на РФ

По их данным, обсуждаются такие варианты, как полный запрет поставок, установление ценового порога, а также применение механизма, который позволит удержать выручку России, полученную после начала войны в Украине. Цель переговоров - выяснить, как можно сильнее ударить по президенту России Владимиру Путину, приводит агентство слова одного из источников, пишет Deutsche Welle.

При этом в США обеспокоены тем, что прямой запрет ЕС на поставки российской нефти может привести к резкому росту цен, что даст Кремлю еще больше доходов. 21 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что полное эмбарго может сильно ударить по европейской экономике, не оказав при этом действенного воздействия на Россию.

Любое решение о том, какие меры в конечном итоге будут приняты, остается за странами - членами ЕС.

В настоящее время ЕС работает над шестым пакетом санкций и рассматривает различные возможные меры для нанесения удара по российской нефтяной промышленности, такие как ограничения на поставки некоторых продуктов нефтепереработки и налогообложение импорта. Как заявил 22 апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, ни одно из предложений пока не получило полной поддержки всех стран - членов ЕС.

Один из собеседников рассказал Bloomberg, что достичь консенсуса в отношении ограниченного запрета на поставки нефти будет проще, чем ограничить импорт дизельного топлива и других продуктов.