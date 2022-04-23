Галерея ⟩ Дом в стиле 50-х: хобби превратилось в образ жизни

Житель Аризоны Пол большую часть своей жизни собирал вещи 1950-х годов. Удивительно, но такая коллекция обошлась Полу совсем не дорого: за все время собирательства предметов интерьера он заплатил за них в общей сложности всего 13 тысяч долларов, или чуть меньше 12 тысяч евро, передает Mercury.

Любовь Уилсона к давно прошедшему десятилетию настолько велика, что он начал имитировать это время. Он ест и пьет то же, что и люди 50-х. Не пользуется мобильным телефоном, компьютером и другими современными гаджетами. Он даже носит одежду 50-х годов. У него есть старый телевизор и радио, поскольку в то время они были в домах многих людей в Соединенных Штатах.