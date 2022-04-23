Юри Ратас: систему семейных пособий нужно пересмотреть

По мнению председателя Центристской партии, пособие на первого и второго ребенка должно быть увеличено до 100 евро, а ежемесячное пособие многодетным семьям - с 300 евро до минимум 700 евро.

«Еще одна проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что когда старшему ребенку в семье с тремя детьми исполняется 19 лет, семья теряет пособие для многодетной семьи. Разумнее был бы пропорциональный подход, чтобы доход семьи не падал сразу так сильно, а снижался более плавно», - отметил Ратас.