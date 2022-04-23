Открыта мемориальная доска Учредительному собранию и Аугусту Рею

В Юрьев день отмечается годовщина созыва Учредительного собрания, заложившего основы эстонской государственности, в этой связи в здании Концертного зала Estonia была открыта мемориальная доска первому парламенту страны - Учредительному собранию Эстонии и его председателю Августу Рею. В церемонии открытия приняли также участие спикер Рийгикогу Юри Ратас, председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский, генеральный директор Эстонской национальной оперы Estonia Отт Маатен, представитель фонда Riigivanem August Rei SA и бывший и спикер Рийгикогу Эйки Нестор. На церемонии открытия мемориальной доски выступил духовой квинтет Таллиннского полицейского оркестра.

Первое заседание первого эстонского парламента - Учредительного собрания - состоялось во время Освободительной войны в Юрьев день, 23 апреля 1919 года, в концертном зале Estonia. Под руководством Августа Рея Учредительное собрание приняло в 1919–1920 годах ряд революционных для своего времени законов, заложивших основы Эстонского государства. Первая конституция Эстонии одной из первых в мире предоставила женщинам избирательное право, а национальным меньшинствам культурную автономии. Был принят Закон о земле, распределивший землю между крестьянами и давший эстонскому солдату причину победить в Освободительной войне. Учредительное собрание также установило бесплатное школьное образование.