Институт развития здоровья: 50 процентов школьников пробовали электронные сигареты

По оценке специалистов Института развития здоровья, тренды в последние годы поменялись, и юные курильщики предпочитают дымить не привычными старшему поколению сигаретками, а новомодными вейпами и стиками, которые они считают менее вредными, что на самом деле не является правдой.

"Действительно, тренд изменился, - сказала сотрудник Института развития здоровья Анна-Лийз Кулпас. - В последние годы мы наблюдаем, что все чаще молодежь курит вейпы и электронные сигареты. Они заместили обычные сигареты. Сегодня можно утверждать, что 50 процентов школьников курили электронные сигареты, 45 процентов - пробовали обычные. Если говорить о последних четырех годах, то рост популярности электронных сигарет остановился, но увеличился рост популярности никотиновых подушечек и снюса, потому что эти изделия попали на наш рынок легально только в последние годы".