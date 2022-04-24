В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о курении в школах. Курильщики с каждым годом становятся все моложе, в ход идут не только и не столько обычные сигареты, сколько вейпы, стики и снюс. Как предотвратить повальное баловство никотиносодержащей продукцией в учебных заведениях - обсудят герои и эксперты передачи, среди которых сами юные курильщики, их родители, администрация школ, представители полиции и Института развития здоровья.
Институт развития здоровья: 50 процентов школьников пробовали электронные сигареты
По оценке специалистов Института развития здоровья, тренды в последние годы поменялись, и юные курильщики предпочитают дымить не привычными старшему поколению сигаретками, а новомодными вейпами и стиками, которые они считают менее вредными, что на самом деле не является правдой.
"Действительно, тренд изменился, - сказала сотрудник Института развития здоровья Анна-Лийз Кулпас. - В последние годы мы наблюдаем, что все чаще молодежь курит вейпы и электронные сигареты. Они заместили обычные сигареты. Сегодня можно утверждать, что 50 процентов школьников курили электронные сигареты, 45 процентов - пробовали обычные. Если говорить о последних четырех годах, то рост популярности электронных сигарет остановился, но увеличился рост популярности никотиновых подушечек и снюса, потому что эти изделия попали на наш рынок легально только в последние годы".
Смотрите выпуск передачи "своя правда" под названием "Дым отрочества" уже в этот понедельник в 20:25 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.