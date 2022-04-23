Зеленский: Россия хочет захватить и другие страны

"Сегодня со ссылкой на российских военных ходили слухи, что их задача сегодня - установить контроль над югом Украины и получить доступ к молдавской границе. И как будто там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных.

Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: вторжение России в Украину должно было быть только началом, но в будущем они хотят захватить и другие страны", - заявил Зеленский в ходе видеообращения, записанного в пятницу вечером.

Он подчеркнул, что Украина будет защищаться столько, сколько потребуется, чтобы сломить эту российскую амбицию. Зеленский сказал, что все страны должны быть с Украиной и помогать Украине, поскольку она стала первой целью атаки России.

"Но кто будет следующим? Если тот, кто может оказаться следующим, хочет сегодня оставаться нейтральным, чтобы ничего не потерять, то на самом деле это самая рискованная ставка. Потому что вы потеряете все", - предупредил президент Украины.

Говоря о репрессиях в отношении русскоязычных в других странах, Зеленский заявил, что Россия должна заботиться о правах русскоязычных в самой России, где нет свободы слова, выбора и права на инакомыслие.

"Где процветает нищета и где человеческая жизнь ничего не стоит. До такой степени, что они приходят к нам, идут на войну, чтобы украсть что-то, напоминающее о нормальной жизни. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь - украсть унитаз и умереть", - сказал Владимир Зеленский.

Сообщается, что исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России объявил в пятницу, что второй этап российского вторжения в Украину будет направлен на "установление полного контроля над Донбассом и югом Украины" и "обеспечение коридора в Крым".