В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о курении в школах. Курильщики с каждым годом становятся все моложе, в ход идут не только и не столько обычные сигареты, сколько вейпы, стики и снюс. Как предотвратить повальное баловство никотиносодержащей продукцией в учебных заведениях - обсудят герои и эксперты передачи, среди которых сами юные курильщики, их родители, администрация школ, представители полиции и Института развития здоровья.
Директор школы: вылавливаем курильщиков в туалетах
По словам директора Таллиннской гимназии Ляэнемере Дениса Преснецова, юные курильщики - проблема для школ.
"Вылавливаем в туалетах, по парам, по двое, по трое. Дежурим. И такая же ситуация возникала на уроках, - сказал Преснецов. - Но здесь я могу с уверенностью сказать, что ни одна из школ не поддерживает такие вещи и не терпит. Мы сразу обращаемся в полицию, и дальше с нарушителями беседует полиция. беседа с социальным работником, разъяснения - бесполезны. И в эту группу попадают как благополучные, так и неблагополучные дети. Самый младший ученик, которого мы поймали за таким занятием, был первоклассником, а его брат на тот момент учился в третьем классе. И вот в туалете мы их поймали с электронными сигаретами. Очень распространен также снюс, а также "аптека". Это очень большие риски: все начинается с электронной сигареты, а закончится может тяжелыми наркотиками."
Смотрите выпуск передачи "своя правда" под названием "Дым отрочества" уже в этот понедельник в 20:25 на канале ETV+. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.