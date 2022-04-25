Директор школы: вылавливаем курильщиков в туалетах

"Вылавливаем в туалетах, по парам, по двое, по трое. Дежурим. И такая же ситуация возникала на уроках, - сказал Преснецов. - Но здесь я могу с уверенностью сказать, что ни одна из школ не поддерживает такие вещи и не терпит. Мы сразу обращаемся в полицию, и дальше с нарушителями беседует полиция. беседа с социальным работником, разъяснения - бесполезны. И в эту группу попадают как благополучные, так и неблагополучные дети. Самый младший ученик, которого мы поймали за таким занятием, был первоклассником, а его брат на тот момент учился в третьем классе. И вот в туалете мы их поймали с электронными сигаретами. Очень распространен также снюс, а также "аптека". Это очень большие риски: все начинается с электронной сигареты, а закончится может тяжелыми наркотиками."