Сегодня свой 103-й день рождения Рийгикогу отпраздновал традиционным днем открытых дверей, во время которого простые смертные могли заглянуть и познакомиться с партийной жизнью парламента. Партии не упустили возможности и привезли мерч, как будто на самую большую встречу года с избирателями, пишет Postimees.
Для подписчиков
Фоторепортаж ⟩ «Тот, кто знает правильный ответ, может получить награду от фракции EKRE»
«Тот, кто знает правильный ответ, может получить награду от фракции EKRE»
Ключевые слова