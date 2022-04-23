День открытых дверей в Рийгикогу.
День открытых дверей в Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Сегодня свой 103-й день рождения Рийгикогу отпраздновал традиционным днем ​​открытых дверей, во время которого простые смертные  могли заглянуть и познакомиться с партийной жизнью парламента. Партии не упустили возможности и привезли мерч, как будто на самую большую встречу года с избирателями, пишет Postimees.

Центристская партия пошла еще дальше и предложил гостям мороженое. Также было предложено ответить на вопрос, какой поступок Центристской партии произвел наибольшее впечатление.
Центристская партия пошла еще дальше и предложил гостям мороженое. Также было предложено ответить на вопрос, какой поступок Центристской партии произвел наибольшее впечатление. Фото: Eero Vabamägi/Postimees
Спикер Рийгикогу Юри Ратас сегодня пользовался популярностью и с удовольствием фотографировался с избирателями.
Спикер Рийгикогу Юри Ратас сегодня пользовался популярностью и с удовольствием фотографировался с избирателями. Фото: Eero Vabamägi/Postimees