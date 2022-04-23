Сегодня свой 103-й день рождения Рийгикогу отпраздновал традиционным днем ​​открытых дверей, во время которого простые смертные могли заглянуть и познакомиться с партийной жизнью парламента. Партии не упустили возможности и привезли мерч, как будто на самую большую встречу года с избирателями, пишет Postimees.