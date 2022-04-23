Видео ⟩ Дети, которые прячутся на заводе «Азовсталь»: хочется увидеть солнце

Помимо украинских подразделений, охраняющих город, на мариупольском заводе «Азовсталь» прячется тысяча мирных жителей.

На видео, опубликованном украинским полком «Азов», боевики раздают еду женщинам и детям, которые прячутся в подземных бункерах «Азовстали».

Мирные жители, снятые на видео, говорят, что уже несколько недель находятся в ловушке под землей. По словам одной девочки, она не видела солнечного света с 27 февраля.

На записи видно, что на стенах бункера красным цветом написано слово «дети». По словам женщины, в бункере находится более 15 детей, в том числе младенцы.

«Я хочу пойти домой и увидеть солнечный свет», — говорит мальчик в видео.

По данным BBC, видео было снято 21 апреля, однако его подлинность до конца не подтверждена.

Украинские власти заявили, что сегодня утром предпримут новую попытку эвакуировать мирных жителей из портового города Мариуполя, который был разрушен во время войны и в значительной степени перешел под контроль России.

«Сегодня мы снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и стариков», — подтвердила Верещук в Telegram, пригласив людей собраться на шоссе возле городского торгового центра. «Если все пойдет по плану, мы начнем эвакуацию около полудня», — сказала она.