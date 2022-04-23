В воскресенье в поселке Виймси на старом стадионе Хаабнеэме с 12 до 15 часов состоится благотворительное мероприятие под девизом Aeg olla koos («Время быть вместе»), устроители которого хотят выразить поддержку прибывшим в поселок беженцам из Украины, сообщила BNS волостная управа Виймси.
В Виймси пройдет благотворительный концерт в поддержку беженцев из Украины
В Виймси пройдет благотворительный концерт в поддержку беженцев из Украины
Развлекательная программа рассчитана на семейный отдых. Будут открыты мастер-классы для любителей кухни, рукоделия, подготовки к весенним праздникам.
Веселое настроение помогут создать музыканты, в их числе — житель Виймси Руслан Трочинский, известный как руководитель музыкальной группы «Свята Ватра», активный помощник военным беженцам, защитник интересов Украины. Примет участие в концерте и другой известный эстонский музыкант Олег Писаренко.
Пожертвования в пользу военных беженцев из Украины можно будет сделать во время праздника, или перевести средства на счет НКО Viimsi Vabatahtlikud MTÜ, EE152200221065429191, Swedbank.
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