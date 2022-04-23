В Виймси пройдет благотворительный концерт в поддержку беженцев из Украины

В воскресенье в поселке Виймси на старом стадионе Хаабнеэме с 12 до 15 часов состоится благотворительное мероприятие под девизом Aeg olla koos («Время быть вместе»), устроители которого хотят выразить поддержку прибывшим в поселок беженцам из Украины, сообщила BNS волостная управа Виймси.