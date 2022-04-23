В Англии мужчина с ножом напал на прохожих

По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате нападения с ножом в городе Бедворт в центральной Англии. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Уорикшир в субботу, 23 апреля.

В связи с инцидентом был задержан 33-летний местный житель, о его мотивах не сообщается. В настоящее время он находится под стражей. По словам следователя Рича Симпкинса, полиция не ищет никаких других подозреваемых.

Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильное. Остальные получили незначительные травмы.