В Таллинне растут цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС "Circle K" в Риге на улице Краста цена бензина 95-й марки выросла на 1,1% до 1,794 евро за литр, цена дизтоплива - на 3,3% до 1,854 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 0,6% до 1,679 евро за литр, а цена дизтоплива - на 1,1% до 1,739 евро за литр.

На заправочных станциях "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 2,2% - до 1,839 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 1,1% до 1,799 евро за литр.