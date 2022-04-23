Задержан мужчина, который пугал людей странным поведением: в чем его подозревают?

В среду, 20 апреля полиция Вильянди разместила в социальных сетях сообщение о том, что по Вильянди передвигается мужчина, который ведет себя подозрительно и пристает к людям в общественных местах. До пятницы полиции не было известно о каких-то конкретных случаях и фактах, на основании которых можно было бы возбудить подозрение и задержать мужчину, но в пятницу они приехали, и мужчина был взят под стражу.