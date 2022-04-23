Мужчину, который напугал своим поведением жителей Вильянди, подозревают в попытке схватить ребенка и в ненадлежащем физическом обращении с несовершеннолетними. Попытка схватить ребенка может быть наказана в случае признания виновности лишением свободы сроком до трех лет и лишением свободы сроком до одного года за неподобающе обращение, пишет Sakala.
Для подписчиков
Задержан мужчина, который пугал людей странным поведением: в чем его подозревают?
Задержан мужчина, который пугал людей странным поведением: в чем его подозревают?