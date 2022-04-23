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Задержан мужчина, который пугал людей странным поведением: в чем его подозревают?

Марко Суурмяги / Sakala
Задержан мужчина, который пугал людей странным поведением: в чем его подозревают?
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Несколько дней назад ныне задержанный мужчина забрел в здание школы в центре города, но ушел, как только его обнаружили.
Несколько дней назад ныне задержанный мужчина забрел в здание школы в центре города, но ушел, как только его обнаружили. Фото: Turvakaamera video kuvatõmmis

Мужчину, который напугал своим поведением жителей Вильянди, подозревают в попытке схватить ребенка и в ненадлежащем физическом обращении с несовершеннолетними. Попытка схватить ребенка может быть наказана в случае признания виновности лишением свободы сроком до трех лет и лишением свободы сроком до одного года за неподобающе обращение, пишет Sakala.

В среду, 20 апреля полиция Вильянди разместила в социальных сетях сообщение о том, что по Вильянди передвигается мужчина, который ведет себя подозрительно и пристает к людям в общественных местах. До пятницы полиции не было известно о каких-то конкретных случаях и фактах, на основании которых можно было бы возбудить подозрение и задержать мужчину, но в пятницу они приехали, и мужчина был взят под стражу.

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