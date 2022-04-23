Погибли две девочки-актрисы, игравшие в Мариупольском театре

"В Мариуполе погибли две девочки, две очаровательные маленькие актрисы Елизавета и Соня. Которые обе играли Люси в спектакле Мариупольского театра "Лев, Колдунья, платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии". Какой печальный символизм, учитывая то, что "Хроники Нарнии" родились в лондонском метро во время бомбежек Британии нацистами", - написал Андрющенко в "Телеграме".

Обе девочки, Елизавета и Соня, играли роль Люси, персонаж "Льва, колдуньи и платяного шкафа", классической детской сказки по одной из книг "Хроник Нарнии" К.С. Льюиса.

Мариупольский театр был разрушен 16 марта в результате российской бомбардировки, когда сотни жителей города укрывались в его подвалах. Тогда погибли около 300 мирных граждан.

Эту бомбардировку многие осудили как военное преступление.

Большая часть Мариуполя, еще недавно процветавшего южного города, лежит в руинах после российских обстрелов и бомбежек.

Россия отвергает обвинения в обстрелах мирных жителей и заявляет без каких-либо доказательств, что это украинские войска обстреливают своих же граждан либо фабрикуют свидетельства обстрелов.

Пока неясно, погибли ли две эти девочки в результате бомбежки театра или позже.