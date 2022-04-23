The Telegraph: cтраны ЕС в обход эмбарго поставляли оружие России

Исходя из этих данных, около 78 процентов от общего объема поставок пришлось на немецкие и французские компании, которые в 2015-2020 годах снабдили Россию военной техникой более чем на 273 млн евро. "Они отправляли Москве оборудование, в том числе бомбы, ракеты, снаряды и пушки, несмотря на эмбарго ЕС на поставки вооружений в Россию, введенное после аннексии Крыма в 2014 году", - пишет газета.

Помимо Германии и Франции, военную продукцию России поставляли Италия, Австрия, Болгария, Чехия и Великобритания. Журналисты предполагают, что полученное Москвой оружие в настоящее время, вероятно, используется в войне против Украины. В 2021 году, когда Кремль готовился к нападению, страны ЕС продали России оружие и боеприпасы на 39 млн евро, следует из данных Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.