Весть о начале войны застала «Киевских солистов» в турне по Италии и полностью изменила гастрольный график оркестра. Не сумев вернуться домой, коллектив уже два месяца без устали колесит с концертами по Европе. «Мы пытаемся вселить мир в сердца всех, кто нас слышит», – отметил художественный руководитель ансамбля Анатолий Васильковский.
Унесенные войной: «Киевские солисты» выступят в Эстонии
«Киевские солисты» при скорейшем содействии европейских музыкальных организаций за два месяца дали много внеплановых концертов в разных странах: в Германии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Литве, Латвии и вот, наконец, добрались до Эстонии. С 24 по 28 апреля музыканты выступят в пяти городах Эстонии: Пайде, Тарту, Хаапсалу, Таллинне и Йыхви. Eesti Kontsert предоставляет украинским беженцам возможность посетить концерты бесплатно.
Фрагмент из беседы Анатолия Васильковского с музыкальным редактором Радио 4 Ириной Свенссон:
– Изначально оркестр планировал гастроли по городам Италии, но война изменила ваш гастрольный график. Коллектив дал много незапланированных концертов в разных странах. Где вы побывали?
– Изначально планировались только двухнедельные гастроли по Италии, турне должно было завершиться 8 марта. Мы собирались вылететь на гастроли 24 февраля, но наши импресарио ошиблись на один день, купив нам авиабилеты в Италию на 23-е число. Мы успели выехать, а уже на следующий день воздушное пространство над Украиной было полностью закрыто. Благодаря этой ошибке мы теперь в Европе.
Наши итальянские импресарио с первых же дней помогали нам продлить наше пребывание за границей. Мы дали значительно больше концертов, чем было запланировано, продолжив работать с итальянцами до 15 февраля. Тем самым мы получили небольшую отсрочку по времени, позволившую нам связаться с нашими европейскими друзьями.
Коллектив получил огромную поддержку со всех сторон. Мы выступили в Швейцарии, дали два концерта в Германии, после этого были выступления в Швеции, на одном из которых присутствовали король и королева Швеции, представители 25 дипмиссий. Это был беспрецедентный случай для Швеции, потому что в этой стране концерты для короля готовятся не менее двух лет. Наше же выступление было организовано в считанные дни. После этого мы дали несколько концертов в Норвегии и отправились в страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию.
Итальянский гастрольный тур, запланированный еще до эпидемии, переносился много раз в течение трех лет, и вот, наконец-то, мы должны были отправиться в турне… и случилось то, что случилось: нападение на нашу страну. Мы вынуждены сейчас работать в Европе, поскольку в Украине мы точно работать не можем – мы не бойцы, не воины. Я считаю, что здесь мы гораздо нужнее, потому что музыка настраивает людей на определенный лад. Они чувствуют наше настроение и отношение к происходящему. Музыка и культура должны объединять людей. Думаю, что надо настраивать всех на мир, а не на войну.
– Виноваты ли российские композиторы и исполнители в том, что сейчас происходит?
– Сейчас у нас стране воюют не только оружием, но и ведется информационная война. Почему весь мир отреагировал таким образом на присутствие российских певцов и музыкантов в разных коллективах, отказавшись с ними выступать? Почему отказываются исполнять произведения российских композиторов? Конечно, все понимают, что композиторы и певцы не виноваты в том, что сейчас происходит. Но то, что несет с собой страна, с которой они ассоциируются, – это разрушение и смерть. Все протестуют таким образом против этого.
Мы в данном случае хотим предложить максимально дипломатический путь решения вопроса при помощи культуры. Сейчас мы ведем дипломатическую культурную миссию «За мир» и пытаемся вселить мир в сердца всех, кто нас слышит.
– Какую программу вы готовили для итальянского тура? Насколько она изменилась в связи с произошедшими драматическими событиями? Какую программу вы представите в Эстонии?
– Программа действительно изменилась. Сначала в ней была музыка русского композитора Аренского, от которой мы тут же отказались. Мы были в таком шоке от происходящего, что просто не могли больше слышать эту музыку. Нас она повергала в еще больший шок. В результате Аренского мы заменили на произведения украинских композиторов. Сначала это был Максим Березовский, которого называют украинским Моцартом, потом добавились современные украинские произведения, а позже мы дополнили программу еще и сочинениями Валентина Сильвестрова.
Кроме этого, у нас были совместные проекты с разными коллективами – Гетеборгским симфоническим, Базельским камерным, – с которыми мы сыграли «Неоконченную симфонию» Шуберта, 7-ю симфонию Бетховена (В Тарту и Таллинне в концертах «Киевских солистов» примет участие Эстонский национальный мужской хор, в их совместном исполнении прозвучат произведения Арво Пярта – прим.ред.).
Справка: Камерный оркестр «Киевские солисты» – один из наиболее известных оркестров Украины. В составе коллектива представлены видные музыканты со всей страны, большинство из которых являются лауреатами международных конкурсов. Ансамбль был создан в 1995 году Богодаром Которовичем (1941–2009), выдающимся украинским скрипачом и педагогом. С 2008 года с коллективом начал работать Анатолий Васильковский. В 2010 году МИД Украины присвоил оркестру звание посла культуры в мире.
На протяжении своей карьеры оркестр дал много значимых концертов по всему миру, впервые исполнил в Украине ряд знаковых произведений, таких как «Военный реквием» Бриттена, «Концерт для контрабаса» Джорджа Палмера и «Концерт для маримбы» Эркки-Свена Тюйра.
Несколько лет назад «Киевские солисты» выступали на фестивале Давида Ойстраха в Пярну. В таллиннском концертном зале «Эстония» киевлян в последний раз принимали на авторском вечере украинского композитора Валентина Сильвестрова в ноябре 2007 года.
23 апреля 2022 годы музыкальные послы мира прибудут на гастроли в Эстонию. Концерты «Киевских солистов» пройдут в Доме музыки и театра Пайде (24 апреля), в тартуском концертном зале «Ванемуйне» (25 апреля), в Хаапсалуском центре культуры (26 апреля), в столичном концертном зале «Эстония» (27 апреля) и в Йыхвиском концертном доме (28 апреля).
На концертах в Эстонии прозвучат произведения Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, Максима Березовского, Феликса Мендельсона, Нино Рота и других. В двух концертах – в Тарту и Таллинне – примет участие Эстонский национальный мужской хор под управлением Микка Юлеоя. В совместном исполнении украинского и эстонского коллективов прозвучат произведения Арво Пярта.