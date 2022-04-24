Унесенные войной: «Киевские солисты» выступят в Эстонии

«Киевские солисты» при скорейшем содействии европейских музыкальных организаций за два месяца дали много внеплановых концертов в разных странах: в Германии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Литве, Латвии и вот, наконец, добрались до Эстонии. С 24 по 28 апреля музыканты выступят в пяти городах Эстонии: Пайде, Тарту, Хаапсалу, Таллинне и Йыхви. Eesti Kontsert предоставляет украинским беженцам возможность посетить концерты бесплатно.

Фрагмент из беседы Анатолия Васильковского с музыкальным редактором Радио 4 Ириной Свенссон:

– Изначально оркестр планировал гастроли по городам Италии, но война изменила ваш гастрольный график. Коллектив дал много незапланированных концертов в разных странах. Где вы побывали?

– Изначально планировались только двухнедельные гастроли по Италии, турне должно было завершиться 8 марта. Мы собирались вылететь на гастроли 24 февраля, но наши импресарио ошиблись на один день, купив нам авиабилеты в Италию на 23-е число. Мы успели выехать, а уже на следующий день воздушное пространство над Украиной было полностью закрыто. Благодаря этой ошибке мы теперь в Европе.

Наши итальянские импресарио с первых же дней помогали нам продлить наше пребывание за границей. Мы дали значительно больше концертов, чем было запланировано, продолжив работать с итальянцами до 15 февраля. Тем самым мы получили небольшую отсрочку по времени, позволившую нам связаться с нашими европейскими друзьями.

Коллектив получил огромную поддержку со всех сторон. Мы выступили в Швейцарии, дали два концерта в Германии, после этого были выступления в Швеции, на одном из которых присутствовали король и королева Швеции, представители 25 дипмиссий. Это был беспрецедентный случай для Швеции, потому что в этой стране концерты для короля готовятся не менее двух лет. Наше же выступление было организовано в считанные дни. После этого мы дали несколько концертов в Норвегии и отправились в страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию.

Итальянский гастрольный тур, запланированный еще до эпидемии, переносился много раз в течение трех лет, и вот, наконец-то, мы должны были отправиться в турне… и случилось то, что случилось: нападение на нашу страну. Мы вынуждены сейчас работать в Европе, поскольку в Украине мы точно работать не можем – мы не бойцы, не воины. Я считаю, что здесь мы гораздо нужнее, потому что музыка настраивает людей на определенный лад. Они чувствуют наше настроение и отношение к происходящему. Музыка и культура должны объединять людей. Думаю, что надо настраивать всех на мир, а не на войну.

– Виноваты ли российские композиторы и исполнители в том, что сейчас происходит?