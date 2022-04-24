POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Макрон или Ле Пен: выбор между чумой и холерой

По сравнению с президентскими выборами 2017 года Ле Пен, согласно опросам, увеличила свою базу поддержки, а Макрон потерял сторонников, но, по словам Катерины Кеса, эстонского политолога и доцента, живущего и работающего в Париже более 20 лет, видимо, можно доверять опросам, которые прочат победу Макрона.

Ситуация во Франции с виду напоминает президентские выборы 2016 года в США, когда избиратели-демократы, недовольные Хиллари Клинтон, решили вообще не идти на выборы, так как ее победа казалась само собой разумеющейся, а вот избиратели Дональда Трампа пришли на выборы и в итоге победили.

Макрон предостерегал от аналогичного результата во Франции, так как его уже пять лет критикуют — он президент правонарушителей, слишком надменный, элитарный и далекий от реальной жизни. При этом Кеса не считает, что низкая явка станет камнем преткновения для Макрона.

«Я думаю, что многие люди, стиснув зубы, выберут Макрона, — сказала она. —Во Франции более половины людей не представляют себе Марин Ле Пен президентом». По словам Кеса, прошедшие в среду дебаты между Макроном и Ле Пен показали, что последняя не владеет многими темами, особенно в экономической сфере - а ведь экономика и покупательная способность были пунктами, на которых Ле Пен строила предвыборную кампанию.

«Даже если электорат [крайне левого кандидата в президенты Жан-Люка] Меланшона не хочет избирать Макрона, они в конечном итоге выберут его», — сказал Хамза Маата, уроженец Марокко и гражданин Франции, который работает главой инспекции в международном банковском концерне BNP Paribas, а также работал в парижском аналитическом центре Open Diplomacy.

Он голосовал за Меланшона в первом туре, но, по его собственным словам, всегда знал, что в итоге ему все равно придется выбирать Макрона. «Я голосовал за Меланшона, потому что знал, что из левыъ кандидатов он был единственным, кто прошел бы во второй тур», — сказал он, объяснив, что это было стратегическое голосование — Макрон прошел бы во второй турв любом случае, Меланшон - нет.

«Теперь, во втором туре, я делаю тот же стратегический выбор, выбирая Макрона», — пояснил Маата. По его словам, он понимает, почему часть избирателей Меланшона, которых в первом туре было почти 22 процента, во втором могут вообще никого не избрать. «Левые чувствуют, что оказались в ловушке», — сказал он, пояснив, что ни Макрон, ни Ле Пен не являются для них идеальным выбором, поскольку ни один из них не представляет их взгляды и не занимается важными для них проблемами.

«За последние пять лет Макрон ничего не изменил c точки зрения Ле Пен, ничего не сделал для поддержки более бедных людей и не уменьшил неравенство в обществе», — сказал Маата, по оценке которого, именно эти два фактора принесли Ле Пен ее сегодняшнюю популярность.

«Макрону дали мандат на борьбу с крайне правыми, но он этого не сделал».

Предыдущие опросы показывают, что до двух третей электората Меланшона могут не пойти в воскресенье на выборы - потому, что Меланшон сам призвал своих избирателей не отдавать Ле Пен ни единого голоса.

Между строк в этом можно прочитать, что за Ле Пен нельзя голосовать ни при каких обстоятельствах, а за Макрона пусть каждый голосует по совести, но твердой рекомендации голосовать за Макрона не было.

По словам Мааты и Кесы, можно предположить, что на самом деле за Макрона придет проголосовать большее количество избирателей Меланшона, нежели показывают опросы.

Есть значительная часть общества, для которой Ле Пен была бы совершенно неприемлема в качестве президента, и избиратели Меланшона все же предпочитают Макрона Ле Пен.

«Есть опасения, что с Ле Пен Франция начнет закрываться. Не то, чтобы она ушла из Евросоюза, но стала бы слишком патриотичной. Большинство населения не может себе представить, какой была бы Франция с Ле Пен», — сказала Кеса.