Детские площадки на Штромке дополнит новый 22-метровый игровой корабль “Санта Мария”

“Посещаемость детских площадок на Штромке высокая круглогодично, поэтому появилась потребность в корабле больше и многофункциональней”, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. “Новый корабль больше прежнего на половину и подходит для игр и лазанья как маленьким, так и детям постарше”.

Новый детский игровой корабль “Санта Мария” наполовину выше и длиннее прежнего, поэтому на детской площадке на Штромке расширили песчаную часть. На корабле с тремя мачтами и парусами три разных горки, 5 платформ с навесной крышей и 26 игровых стен. На корабль можно залезть из восьми разных мест, из которых три - входы с сеткой. Также на корабле есть пара стен с сеткой для лазанья, восемь разных мостов, пожарный спусковой столб и другие аттракционы.

Пока вход на корабль прегражден, потому что ведутся финальные работы по обустройству и озеленению. Поэтому в целях безопасности управа Пыхья-Таллинна просит до завершения работ не пытаться залезть на корабль.