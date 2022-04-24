ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ ⟩ Почему Транспортный департамент пишет мне?

«Производитель транспортного средства проинформировал Транспортный департамент о том, что в отношении транспортного средства, находящегося в вашем владении, была издана мера по исправлению», — написал Транспортный департамент. В частности, у читателя были неполадки с автомобилем Hyundai Kona, который будет бесплатно отремонтирован в официальном представительстве.

«Мы просим как можно скорее принять корректирующие меры для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты окружающей среды», — говорится в сообщении.

По словам руководителя службы послепродажного обслуживания Topauto Айвара Кягу, приглашение автомобилей на бесплатный ремонт происходит постоянно, и в этом нет ничего экстраординарного. «Иногда причиной ремонта является простое обновление программного обеспечения, иногда - работы покрупнее, например, замена аккумулятора в электромобиле», — пояснил он.

На данный момент мерой по исправлению электромобилей Kona - является замена аккумулятора, но это касается не всех автомобилей.

В идеале в представительство должны поступить все автомобили, у которых производитель выявил неисправность. «К сожалению, до сих пор так было не всегда, потому что у нас нет контактов с владельцами более старых автомобилей, и в этом случае процент корректирующих действий зависит от активности владельцев», — сказал Кягу.

С февраля 2022 года импортер должен в случае таких уведомлений вводить данные в информационную систему Транспортного департамента. Если на момент техосмотра что-то не сделано, техосмотр пройти невозможно. По словам Кягу, такое обновление поспособствует своевременному ремонту автомобилей.

Все активные в настоящее время ремонтные меры видны через проверку данных транспортного средства в э-среде департамента и могут быть просмотрены кем угодно. В настоящее время существует около десятка активных мер.