В день открытых дверей Рийгикогу посетили почти 4000 человек

Наибольшей популярностью пользовались экскурсии и посещение башни Длинного Германа. В представительских и рабочие помещениях Рийгикогу и фракций можно было встретиться с депутатами, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

День открытых дверей Рийгикогу начался с концерта Таллиннского ансамбля тромбонов на балконе замка Тоомпеа, затем спикер Рийгикогу Юри Ратас приветствовал гостей во дворе замка. В ходе состоявшейся в кафе дискуссии мнениями о защите населения поделились члены Рийгикогу Хейки Хепнер, Раймонд Кальюлайд, Хенн Пыллуаас, Мати Райдма и Марко Шорин, дебаты вел Урмас Вайно.

В состоявшейся в День открытых дверей мнемоигре приняли участие пять школьных команд и две команды Рийгикогу.

Был также отмечен Год библиотек. По случаю года библиотек в Рийгикогу Национальная библиотека Эстонии организовала знакомство с pop-up библиотекой и онлайн-играми; Таллиннская центральная библиотека организовала уголок чтения комиксов и погружения в виртуальную реальность, прибыл и библиотечный автобус "Katarina Jee".

В замке и во дворе замка были устроены мастерские Кайтселийта, Найскодукайтсе, Коду тютред и Нооред Коткад. Военный музей продавал сувениры в поддержку Украины, а девушки из Найскодукайтсе предлагали возможность поддержать кампанию Синего цветка «Воздадим честь!». Студенты Академии музыки и театра дали посвященный Украине концерт. День завершился концертом ансамбля Кайтселийт Mustad Kolonelid.

Днем открытых дверей Рийгикогу отметил свой 103-й день рождения.