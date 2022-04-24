После отказа Латвии от поставок российского природного газа оператор газораспределительной системы АО Conexus Baltic Grid (Conexus) рассмотрит дальнейшие действия в отношении инфраструктуры компании для поставок газа из России, сообщил агентству BNS председатель правления Conexus Улдис Барисс.
Латвия проконсультируется с Elering по вопросам инфраструктуры доставки газа
Он отметил, что решения об инфраструктуре, стоимость которой составляет 6% общего объема активов Conexus, будут приняты после консультаций с эстонским оператором Elering.
Как указал Барисс, Conexus считает приоритетными задачами решения правительства, которые касаются снабжения стран Балтии природным газом и возможных альтернатив.
"Например, в марте мы обеспечили необходимые мощности в хранилище, чтобы обеспечить хранение природного газа, а также приоритизировали потоки природного газа, отдавая предпочтение потоку газа из Клайпедского терминала сжиженного природного газа по газовому соединению Литва-Латвия и соединению Литва-Польша", - отметил Барисс.
Правительство Латвии 19 апреля приняло концептуальное решение отказаться с 1 января 2023 года от российского природного газа.