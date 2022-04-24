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Латвия проконсультируется с Elering по вопросам инфраструктуры доставки газа

BNS
Латвия проконсультируется с Elering по вопросам инфраструктуры доставки газа
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Elering
Elering Фото: elering.ee

После отказа Латвии от поставок российского природного газа оператор газораспределительной системы АО Conexus Baltic Grid (Conexus) рассмотрит дальнейшие действия в отношении инфраструктуры компании для поставок газа из России, сообщил агентству BNS председатель правления Conexus Улдис Барисс.

Он отметил, что решения об инфраструктуре, стоимость которой составляет 6% общего объема активов Conexus, будут приняты после консультаций с эстонским оператором Elering.

Как указал Барисс, Conexus считает приоритетными задачами решения правительства, которые касаются снабжения стран Балтии природным газом и возможных альтернатив.

"Например, в марте мы обеспечили необходимые мощности в хранилище, чтобы обеспечить хранение природного газа, а также приоритизировали потоки природного газа, отдавая предпочтение потоку газа из Клайпедского терминала сжиженного природного газа по газовому соединению Литва-Латвия и соединению Литва-Польша", - отметил Барисс.

Правительство Латвии 19 апреля приняло концептуальное решение отказаться с 1 января 2023 года от российского природного газа.

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